شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .. هذه اسعار الاسماك واللحوم والدجاج في عدن اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى أهالي مدينة عدن الساحلية من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك تحديدا واللحوم بشكل عام . واستغرب الأهالي من ارتفاع أسعار الأسماك الذي يتم استخراجه من بحار المدينة التي تحدها من كل جانب ، حيث من المفترض ان تكون الأسعار رخيصة . وقد تحصلت " عدن الغد " على أسعار الأسماك واللحوم لهذا اليوم فكانت كالتالي: الكيلو الديرك 10000ريال Advertisements الكيلو السخلة 7000ريال الكيلو الثمد 6000ريال الكيلوبياض ابو عين 5000ريال الكيلو بياض طرهم 5000ريال الكيلو الصابات 5000ريال الكيلو اللحم 7000ريال الحبة الدجاج الحي 3000ريال وزن أقل من كيلو.

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