شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال أحد منتسبي الحزام الأمني في قطاع الوضيع بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 أبين - الخليج 365 اغتال مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، اليوم الخميس، أحد منتسبي الحزام الأمني في قطاع الوضيع بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، باغتيال ركن عمليات الحزام الأمني قطاع الوضيع، الجندي محمد فضل الحشني برصاص عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت المصادر، أن مسلحين كانوا على متن سيارة نوع هايلوكس أطلقوا النار على الجندي محمد فضل الحشني مما أدى على استشهاده على الفور، بالقرب من حبيل أمارم في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.

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