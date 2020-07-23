مخاطر الألغام ومخلّفات الحروب في الشريط الحدودي حَجْر رُعَيْن شمال غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الضالع - الخليج 365

تُعَـدّ مناطق الشريط الحدودي في بلاد حَجْر بن ذي رُعَيْن الحِمْيَريّ شمال غرب محافظة الضالع من أكثر المناطق ملوثة بالآلاف من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيّاً.



وتخلف هذه الألغام العديد من الضحايا خصوصًا بين صفوف المدنيين والحيوانات والمواشي، وهو ما يمثل خطرًا دائمًا ومميتًا على الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، وتعتبر الإجراءات المتعلقة بالألغام عملاً إنسانياً لإنها تنقذ الأنفس.

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وتعمل الفرق الهندسية لنزع الألغام في شعبة الهندسة العسكرية بمحور الضالع التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام عدن، على إيجاد الألغام الأرضية وأخطار المواد المنفجرة في المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات العسكرية والتي كانت تتواجد فيها مليشيات الحوثي الإرهابيَّة.

وتقوم الفرق الهندسية لنزع الألغام ومخلفات الحروب على تطهير الطرقات والمزارع وغيرها من الأماكن من الألغام المختلفة والمواد المنفجرة، فضلاً عن عمل الإرشادات والتوعية بمخاطر الألغام ومخلّفات الحروب للسُّكّان المحليين وكيفية التخلص منها، وهي جهود إنسانية تبذل في سبيل إنقاذ حياة الناس، على الرغم من وجود ثمَّة تحديات كبيرة أمام الفرق الهندسية.