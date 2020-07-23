"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 الخليج 365 - علي كامل: مواعيد اقلاع الرحلات بمشيئته تعالى سيكون اقلاع رحلاتنا ليوم غد الجمعه الموافق 24 يوليو 2020م

رقم الرحله : 606. خط الرحله : عدن- القاهرة. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :854. خط الرحله : عدن- حيدر اباد. Advertisements الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول: 1705 مساء. رقم الرحله : 855 خط الرحله : حيدر اباد- عدن. الاقلاع : 1805 مساء. (توقيت حيدر اباد). الوصول: 2015 مساء. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1030 صباحا. الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1400 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1830 مساء

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