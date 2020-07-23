الحديدة.. الإعلان عن مقتل قيادي ميداني حوثي جنوبي المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة، الخميس، مقتل قيادي ميداني تابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر عسكري، "انه تم رصد مصادر نيران بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة من جهة الحسينية لحظة استهدافها بأعيرة نارية مختلفة قرى المرازيق في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة".

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وأضاف المصدر، أن وحدة المهام الخاصة تتبعت تحركات قيادي ميداني اشرف على استهداف قرى المرازيق، وسرعان ما تم التخلص منه.

وكان القناص قد استهدف قرى المرازيق، أسفر عن إصابة طفل يدعى "عبده احمد صغير" ( 14 عام)، اثناء مروره أمام منزل اسرته.