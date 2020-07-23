الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية الخاصة ليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التحذيرية الخاصة ليوم الخميس.



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وتشير خرائط الطقس العددية والخرائط السطحية والعلوية المحللة ليومنا هذا في المركز الوطني للأرصاد الجوية الى استمرار حالة عدم إستقرار في الأجواء خاصة على سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية وحتى أجزاء من هضبة حضرموت والمناطق الصحراوية وكذا أجزاء متفرقة من السواحل الشرقية الجنوبية والغربية والأجزاء الداخلية المحاذية لها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح هابطة قوية قد تثير العواصف الرملية والترابية وذلك على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتقعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء،ونشاط الرياح الموسمية شديدة السرعة على مياهنا الاقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرى وكذا شرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطارعليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية، مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.