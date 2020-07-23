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تعرف علي قصة يمني مع نيتفلكس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

تعرف علي قصة يمني مع نيتفلكس

متابعات_ الخليج 365

نستعرص خلال السطور المقبلة الحلقة الاولى من سلسلة حوارات بودكاست ماذابعد؟

 

نستعرض فيها حسابات التجارب وحقيقة تراكم الخبرات الجديرة بتسليط الضوء عليها.

 

لماذا اثارت قصة "انس" شبكة نيتفلكيس لتقوم بانتاجها في الحلقة السابعة من المسلسل الوثائقي (CAPTIVE)الموجود حاليا على الشبكة .. وماهو الدور البطولي الذي قام به لتحرير اجنبية مختطفة من قبل عناصر مسلحة ومتطرفة.

 

وكيف اثرت تساؤلات ماذا بعد على انس، وكيف عرضت حياته للخطر، وكيف ابعدته عن وطنه؟

 

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ساوندكلاود

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جوجل بودكاست

 

https://bit.ly/37ZOZqU

 

ابل بودكاست

 

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