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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف علي قصة يمني مع نيتفلكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نستعرص خلال السطور المقبلة الحلقة الاولى من سلسلة حوارات بودكاست ماذابعد؟
نستعرض فيها حسابات التجارب وحقيقة تراكم الخبرات الجديرة بتسليط الضوء عليها.
لماذا اثارت قصة "انس" شبكة نيتفلكيس لتقوم بانتاجها في الحلقة السابعة من المسلسل الوثائقي (CAPTIVE)الموجود حاليا على الشبكة .. وماهو الدور البطولي الذي قام به لتحرير اجنبية مختطفة من قبل عناصر مسلحة ومتطرفة.
وكيف اثرت تساؤلات ماذا بعد على انس، وكيف عرضت حياته للخطر، وكيف ابعدته عن وطنه؟
ساوندكلاود
https://bit.ly/2BnCrxZ
جوجل بودكاست
https://bit.ly/37ZOZqU
ابل بودكاست
https://apple.co/3hqWE5b
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