الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائمة جزئيا الى غائمة بوجه عام والفرصة لا تزال مهيأه لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز و لحج جنوبا ، وتمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية وهضبة حضرموت، قد يصاحبها رياح هابطة قوية تثيرالأتربة وذلك على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب والداخلية.

أما المناطق الساحلية طقس غائم جزئيا الى غائم مع هطول امطار متفرقة قد يصحبها الرعد احيانا وتمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا مثيرة للأتربة والرمال على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون شمالية غربية وجنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة على السواحل الغربية.

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وبالمناطق الصحراوية، طقس غائم جزئيا الى غائم اثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ,تنشط احيانا وتثير الأتربة والغبار.

أرخبيل سقطرى :- طقس غائم جزئياً والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى شديدة، تتراوح سرعتها مابين 20 إلى 40 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطارعليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية، مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.