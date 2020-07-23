- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. تضرر منزل مواطن في حيس بقذائف حوثية وردود فعل غاضبة للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
تضرر منزل مواطن ومسجد في منطقة بيت مغاري شمال غرب حيس جراء استهداف مليشيات الحوثي، ، للأحياء السكنية في المنطقة، مما آثار ردود فعل غاضبة للمواطنين تجاه قصف المليشيات.
وتصاعدت ردود فعل غاضبة من الأهالي تجاه القصف المتكرر الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية عليهم في المنطقة.
وقال أحد المواطنين في بيت مغاري بأنهم أصبحوا يعيشون في خوف، حيث قامت مليشيات الحوثي بقصف منزل أحد جيرانه يوم أمس - في إشارة إلى منزل المواطن عبدالله محمد قائد - وكذلك قصف المسجد.
وأضاف أن قذائف الهاون الحوثية تسببت بخوف ورعب للمواطنين والأطفال وكل سكان المنطقة، ثم اختتم حديثة بتساؤل إلى من نشتكي.
وتستمر مليشيات الحوثي في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين، دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. تضرر منزل مواطن في حيس بقذائف حوثية وردود فعل غاضبة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.