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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أقدمت مليشيات الحوثي،  على استهداف القرى السكنية الواقعة شرق وجنوب مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بالاسلحة الثقيلة.

 

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت باستهداف منازل ومزارع المواطنين في الدريهمي بقذائق مدفعية الهاون 120 ، كما استهدف قناصة المليشيات القرى السكنية الواقعة شرق وجنوب المديرية.

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وأضافت المصادر أن استهداف المليشيات اسفر عن أضرار مادية في مزارع المواطنين ونشر حالة من الذعر لدى المدنيين لا سيما الاطفال والنساء الذين يعيشون تحت وطأة قصف المليشيات.

 

وتواصل المليشيات الموالية لايران في اليمن انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة أمام صمت وتجاهل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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