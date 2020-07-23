إب.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبدالرحمن عطران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران، عبدالله الديلمي.
وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن تنفيذ حكم الإعدام والد الطفل الدكتور أكرم عطران، وترحم فيه على الجاني وابنه القتيل.
وكانت محكمة غرب إب، أصدرت في نوفمبر عام 2018 حكمها بقتل الجاني رميا بالرصاص حتى الموت، بعد شهرين من وقوع الجريمة.
وفي السابع من سبتمبر/أيلول من عام 2018، تعرض الطفل عبدالرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني ”الديلمي“؛ ليفارق الحياة بعد يومين من إصابته؛ وذلك بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم، بالخطأ، باتجاه الجاني أثناء لعبه مع أقرانه؛ ما استفز القاتل فأقدم على إطلاق النار عليه.
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