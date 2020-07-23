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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وإعلان هام من الديوان الملكي قبل قليل.. شاهد ما جاء فيه؟؟





أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت بالنجاح. وأضاف “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي”. والإثنين الماضي، دخل خادم الحرمين الشريفين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.





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