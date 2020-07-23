شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء تقرر تسعيرة جديدة للبنزين والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لنت شركة النفط في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء وعدة محافظات اليوم الخميس. وحددت الشركة في بيان صادرعنها سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً. وكانت شركة النفط اليمنية بصنعاء أعلنت الاثنين الماضي، وصول سفينتين نفطيتين محملة بـأكثر من 40 ألف طن من مادة البنزين والديزل إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

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