شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: رئيس الوزراء معين عبدالملك يدعو من القاهرة الى تشكيل حكومة جديدة ويعلن موقفة من الادارة الذاتية في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن اليمن بحاجة إلى الدعم العربي في معركته أمام تدخل إيراني حقيقي. وأضاف عبد الملك في حديث لبي بي سي أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد من مزيد من التشرذم إلا بتفعيل اتفاق الرياض وتكوين حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكوين حكومة في ظل وجود ما يسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، بعد سيطرته على عدن وبعض مدن الجنوب مؤخرا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتجري حاليا مشاورات في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للبحث عن صيغة توافقية. على الصعيد الإنساني، أقر عبد الملك أن هذا العام سيكون صعبا خاصة أن الدول المانحة لليمن تضررت اقتصاديا بفعل فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة الشرعية لاتزال تضطلع بالدور الأكبر لتقديم الخدمات لملايين اليمنيين.

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