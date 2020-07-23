شكرا لقرائتكم خبر عن هام... اعدام نجل القيادي الحوثي الديلمي رمياً بالرصاص بمحافظة إب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة إب اليوم الخميس تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران بعد نحو 11 شهرا من الجريمة.
ونفذ حكم الإعدام في ساحة السجن المركزي بمدينة إب، رميا بالرصاص، في جسد الجاني "عبدالله الديلمي" والذي ثبت إدانته قضائيا بجريمة القتل، وبحضور أسرة الجاني وأولياء الدم وعدد من المواطنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وقال شهود عيان إنه جرى صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم "عبدالله الديلمي" بعد أن ثبتت إدانته قضائيا بارتكابه جريمة القتل بشكل متعمد.
وفي السابع من سبتمبر 2019، قتل الطفل "عبدالرحمن أكرم عطران" بعد تعرضه لطلقات نارية في رأسه من مسافة صفر، وشكل مقتله آنذاك استياء وغضب شعبي نتيجة بشاعة الحريمة، لتتحول إلى قضية رأي عام شكل عامل ضغط في سبيل تحقيق العدالة والانتصار لأولياء الدم.
وقبل تنفيذ الحكم كانت بعض الشخصيات توسطت لدى والد الطفل عطران بهدف العفو عن قاتل طفله ،غير ان عطران تمسك بتنفذ حكم الاعدام.
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