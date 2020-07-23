شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية تعلن رسمياً توقف المؤتمر الصفحي الخاص بمستجدات فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي ، أن المؤتمر الصحفي سيتوقف للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا . وأكد عبدالعالي ان التوقف سيكون مؤقتا على أن تكون العودة بعد عيد الأضحى مع نشر البيانات في المواقع الرسمية.

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