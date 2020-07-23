شكرا لمتابعة خبر عن السياسي المثير للجدل "عبد العزيز جباري " يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع بتصريح عن ما يخدث في الرياض ولماذا غادرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المستشار الرئاسي ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري إنه يشعر بتشاؤم تجاه الحديث عن نجاح الحوار في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف في تصريح لقناة بلقيس أن الهدف من زيارته إلى مأرب هو الإطلاع على الأوضاع ونقلها للرئاسة والحكومة.

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منوها أن مؤسسات الدولة يجب أن تعود إلى المحافظات المحررة وأن يتم دمج الجيش الوطني تفاديا لعدم حدوث مشاكل في المستقبل.

وأردف جباري أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن رغم الترويج الكبير الذي حصل.

وقال جباري أن اليمن سيتعافى ومن يريد له الشر سيخرج منزوما بكل تأكيد ، مؤكدا أن اليمن لن تقبل بأن يصادر القرار السياسي وأننا دولة مستقلة وقدمنا الكثير من التضحيات.

وأضاف أن التحالف جاء لإعادة الشرعية في اليمن ولكن حتى الآن لم تعد الحكومة إلى المحافظات التي تم تحريرها ، متساءلا عن منع التحالف للحكومة من العودة.

وطالب جباري التحالف بالتعامل مع اليمن بصدق بعيدا عن الإملاءات والتعالي والسماح بتصدير الثروات والاستفادة من الموانئ.