شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة الزوج الأسود الذي أختطف قلب السعودية رهف القنون وأنجبت منه والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 03:53 مساءً - في ظهور جديد لها بعد الضجة التي أحدثتها عقب الكشف عن إنجابها طفلًا بشكل مفاجئ من صديقها، نشرت الفتاة السعودية رهف القنون ،الهاربة إلى كندا،، صورة جديدة رفقة طفلها وصديقها الذي أنجبت منه.

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ونشرت رهف عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة أظهرت والد مولودها معها لأول مرة عن قرب، وكان يحمل طفلهما الذي لم تكشف عن وجهه، ولم يتضح بعد فيما إذا كان ذكرا أم أنثى.

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وأعلنت رهف أن اسم والد المولود، راندي، حيث أشارت إلى اسمه من خلال تعليق مرفق: ”أود قضاء بقية حياتي معك، وتربية طفلنا كي يكون قويا مثلنا، أحبك راندي وسأحبك دائما“.

وفاجأت رهف ، متابعيها، قبل أسابيع، بإعلانها عبر مقطع مصور نشرته عبر ”سناب شات“ إنجابها مولودها الأول.

وكانت رهف القنون أعلنت أنها أنجبت طفلها الأول على الرغم من عدم إعلان زواجها، لكنها قد صرحت من قبل أن رفيقها شاب أسمر، في إطار دعمها للتظاهرات الأمريكية ضد واقعة جورد فلويد العنصرية.

وقالت رهف في منشور عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع للسعودية يبطلون يتكلمون، مستقرة وعندي زوج وطفل، كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع ، قالوا لي كلمة كملي حياتك هناك بما أنك مستقرة".

وأثار هذا التصريح حالة كبيرة من الجدل، إذ رأى بعض المتابعين أن رهف حققت ما تحلم به أي فتاة؛ إذ تزوجت وأنجبت طفلا وهي بعمر الـ 20 عامًا.

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