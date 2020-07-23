شكرا لقرائتكم خبر عن طليق "أصالة" يفجر مفاجأة عن خيانتها: "هكذا كانت مجرد النصف ساعة" والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 03:53 مساءً - خرج المنتج أيمن الذهبي، طليق الفنانة السورية أصالة نصرى عن صمته بعد ١٤ عاما من انفصالهما، للرد على ما قيل أن سبب انفصالها عنه هو خيانته لها مع سيدة أخرى، والذي عزاه البعض لخيانته لها بالتزامن مع عرض كليب “آسفة”.

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ونشر الذهبي مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب، قائلا إن كل ما تردد غير صحيح، وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض، مشيراً إلى أنه كان صاحب فكرة الكليب الذي تدور حول الخيانة الزوجية، مؤكداً أنه لم يرتكب خطأ مماثلاً ضد أصالة.

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وأضاف: “ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب في شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت”.





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