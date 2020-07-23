إصابة طفل من أهالي قرية المرازيق بالجاح برصاص قناص حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيب طفل من أهالي قرية المرازيق بمنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت برصاصة قناص حوثي.

Advertisements وأفادت مصادر محلية وطبية، أن الطفل عبده أحمد صغير ذات ( 14 سنة ) أصيب برصاصة قناص حوثي اخترقت يده اليمنى وسكنت بطنه أثناء مروره أمام منزله. وأضافت المصادر، أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة قامت بإسعافه إلى المستشفى الميداني بالدريهمي لتلقي العلاج. وتضاف هذه الجريمة إلى سجل المليشيات الحوثية الحافل بالجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في الساحل الغربي.

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