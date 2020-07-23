الحديدة.. مصرع قيادي ميداني حوثي شرق الجاح عقب إصابة طفل برصاصة قناص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

لقي قيادي ميداني لبقايا جيوب المليشيات الحوثية مصرعه شرق منطقة الجاح غربي اليمن عقب استهداف قرى ومزارع مواطنين وإصابة طفل برصاصة قناص.

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وأفاد مصدر عسكري القوات المشتركة، انه تم رصد مصادر نيران بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة من جهة الحسينية لحظة إستهدافها بأعيرة نارية مختلفة قرى المرازيق في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة أسفرت عن إصابة طفل يدعى عبده احمد صغير ( 14 عام) برصاصة قناص، اثناء مروره امام منزل اسرته، فيما أثارت الهلع لدى الأهالي.

وأضاف أن وحدة المهام الخاصة تتبعت تحركات قيادي ميداني اشرف على إستهداف قرى المرازيق، وسرعان ماتم التخلص منه