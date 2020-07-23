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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مصرع قيادي ميداني حوثي شرق الجاح عقب إصابة طفل برصاصة قناص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي قيادي ميداني لبقايا جيوب المليشيات الحوثية مصرعه شرق منطقة الجاح غربي اليمن عقب استهداف قرى ومزارع مواطنين وإصابة طفل برصاصة قناص.
وأفاد مصدر عسكري القوات المشتركة، انه تم رصد مصادر نيران بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة من جهة الحسينية لحظة إستهدافها بأعيرة نارية مختلفة قرى المرازيق في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة أسفرت عن إصابة طفل يدعى عبده احمد صغير ( 14 عام) برصاصة قناص، اثناء مروره امام منزل اسرته، فيما أثارت الهلع لدى الأهالي.
وأضاف أن وحدة المهام الخاصة تتبعت تحركات قيادي ميداني اشرف على إستهداف قرى المرازيق، وسرعان ماتم التخلص منه
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