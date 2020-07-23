البحسني يعلن عن توفير 70 مليون ريال بصورة عاجلة لتعزيز مستحقات العاملين بالقطاع الصحي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، بوكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، ومدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل الدكتور عبدالله كعيتي.



واستعرض المحافظ البحسني جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في التدخلات والمعالجات للقطاع الصحي، خصوصاً الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا منذ وقت مبكر وقبل ظهور أي حالات بالمرض، من خلال إنشاء المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات ومراكز العزل.

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وأعلن محافظ حضرموت عن توفير مبلغ 70 مليون ريال، بصورة عاجلة، لتعزيز مستحقات العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة لشهر يوليو، إلى جانب مبلغ الـ93 مليون و700 ألف ريال التي تصرف كحوافز شهرية منذ شهر أبريل 2020م للكوادر الطبية في مراكز العزل لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مستشفى الفقيد الجريري وابن سيناء، وأكد أنه خلال الأشهر القادمة ستنتظم عملية صرف الحوافز للكوادر الطبية.

وأوضح المحافظ البحسني توفير 34 جهاز تنفس صناعي و 680‪0 مسحة لفحص حالات الإصابة بفيروس كورونا، تم توزيعها بين الساحل والوادي بالتساوي، مشيراً إلى أن مساعي السلطة المحلية بالمحافظة ستثمر عن وصول مساعدات طبية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع القادم.

وقال محافظ حضرموت انه وجه بتوسعة مستشفى الفقيد الجريري للحميات، لتصل التوسعة إلى 150‪ سرير، لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، ولتقديم لهم الرعاية الصحية اللازمة في مراكز العزل، وذلك بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة