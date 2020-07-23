شاهد.. البحسني يدشن مشروع كسوة العيد للأيتام والنازحين لـ10,500 طفل وطفلة من حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، مشروع كسوة العيد للأيتام والنازحين، تحت شعار "فرحتهم أمل"، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وخلال مراسم التدشين اعرب محافظ حضرموت عن شكره لتدخلات مركز الملك سلمان التي تهدف إلى تخفيف وطأة الأعباء المعيشية عن الأهالي في حضرموت، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، والظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح المحافظ البحسني أن مشروع كسوة العيد للأيتام والأسر الذي يأتي تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يستهدف توفير كسوة العيد لنحو 10,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين بحضرموت، ويستفيد منه 3,500 أسرة، لرسم البسمة على محيّاهم خلال العيد المبارك.

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وثمن محافظ حضرموت جهود قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، ووقوفهم الدائم والمستمر مع بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص، الأمر الذي يعكس قوة الترابط والتلاحم بين المملكة العربية السعودية وبلادنا.

حضر التدشين، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين