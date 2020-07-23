الخنبشي يجري زيارة تفقدية لمديرية دوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الخليج 365 - دوعن

قام صباح اليوم الخميس الدكتور سالم أحمد الخنبشي، نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لمديرية دوعن أستقبله فيها سالم أحمد بانخر ، مدير عام مديرية دوعن، برفقة الشيخ محمد حسن العمودي، والشيخ محمد عبدالملك بن مالك، عضوا مجلس النواب والعميد ركن محمد عمر بن غانم، قائد لواء شبام والملازم سعيد العوبثاني مدير البحث بدوعن، والدكتور محمد أحمد العمودي مدير الصحة بدوعن، والمنصب عمر سعيد باطوق رئيس اللجان المجتمعية وعدد من الشخصيات الإجتماعية .

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وخلال الزيارة أطلع على الدور الذي يقوم به مركز علاج الحميات بمستشفى دوعن خيلة بقشان الذي يبعد عن مركز المحافظة وسيخدم مناطق عديدة ويحتاج لكثير من الامكانيات من خلال رفده بأطباء مختصين وقام بزيارة العيادات وغرفةالطوارئ بمستشفى الجحي أحد أقدم المستشفيات بالمحافظة وزيارة لواء شبام وأخذ جولة داخل أقسام اللواء .

وفي تصريح للدكتور سالم الخنبشي أشاد بأبناء مديرية دوعن التي الفضل الكثير على حضرموت وخارجها بفضل دعم رجال الخير من أبناء دوعن أمثال بقشان وبن لادن والعمودي وبن محفوظ وبغلف وكل الخيرين من أبناء المديرية ونوه إلى دور لواء شبام في تعزيز الأمن بالمنطقة وتأمينها من رأس عقبة خيلة إلى قارة الفرس إمتدادا إلى منطقة المشهد وصد بعض الهجمات الارهابية وأكد الخنبشي أنه سيتابع توجيهات الأخ المحافظ بصرف كمية من الديزل لكهرباء دوعن لتكون بصورة مستمرة وإيجاد حلول لمشكلة كهرباء دوعن