هل تذكرون مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ التي اختفت عن الأضواء فجأة؟ شاهدوا أخيراً كيف كان مصيرها

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كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 01:53 مساءً - وضعت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة حدًا للشائعات التي طاردتها خلال الفترة الماضية باستغناء قناة الجزيرة عنها. 32178132 Advertisements وأكدت "خديجة" عودتها لتقديم البرامج في القناة القطرية بدءًا من الأول من نوفمبر.وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنها ستقدم أيضا حفل الجزيرة السنوي بحسب تصريحات لـ"القدس العربي". وأضافت أن عودتها لشاشة قناة الجزيرة في هذا التوقيت أمر جميل وله رمزية خاصة لأنه يتوافق مع الحفل السنوي لتأسيس الجزيرة بالإضافة لذكرى ثورة الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي. 32178132 32178132

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