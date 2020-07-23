شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ضبط رجل أثناء ممارسة الرذيلة مع مضيفة متنكرًا في عباءة ومكياج والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 01:53 مساءً - أعدت المضيفة الخطة بأن يتنكر عشيقها في زي نساء بارتداء العباءة ووضع المكياج من أجل أن يتمكن من الدخول إلى سكن محرم على الرجال دخوله وهو سكن المضيفات في منطقة صباح السالم بالكويت.

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وحسب صحيفة الراى الكويتية، فإن القصة بطلاها لبناني ورومانية… انكشف أمرهما داخل سكن المضيفات في منطقة صباح السالم، بعدما ضُبط الرجل وهو متنكّر بزي امرأة، مرتدياً عباءة ومتبرّجاً بمكياج نسائي.



وأفاد مصدر أمني للصحيفة، بأن «غرفة العمليات في وزارة الداخلية، تلقت بلاغاً عن وجود رجل داخل سكن المضيفات، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى السكن، حيث ضُبط المتنكر، والذي تبيّن أنه من الجنسية اللبنانية، وبمواجهته أقرّ واعترف بأنه دخل إلى السكن بمساعدة مضيفة يعرفها من الجنسية الرومانية ليختلي بها في غرفتها».

وأضاف المصدر أن «المتهم وشى بمضيفته، معترفاً بأنها هي مَنْ رتّبت أمور دخوله وأعدت خطة التنكر بهيئة امرأة، وعليه تم ضبطهما وإحالتهما إلى مباحث الآداب، حيث تقرّر إبعادهما عن البلاد بأمر من قطاع الأمن الجنائي».

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