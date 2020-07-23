شكرا لقرائتكم خبر عن "مايوه" زوجة لاعب الأهلي يثير الجدل .. و "الترهلات" تفتح باب الهجوم والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 01:53 مساءً - اندلعت أزمة إعلامية في مصر بسبب منع الكثير من الشواطيء لنزول المحجبات إلى الشواطيء بالمايوه المسمى “البوركيني”.

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وهاجم أنصار “البيكيني” مرتديات “البوركيني” متهمين إياهن بتلويث المنظر العام في الشواطيء ، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، حيث رد الفريق الأخير الهجوم بكلمات أقسى.



و دافعت نورا إسماعيل – زوجة أحمد فتحي نجم الأهلي – عن المحجبات وحقهم في النزول إلى البحر بالمايوه المسمى البوركيني.

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ونشرت نورا صورة لنفسها بـ”البوركيني” ، قائلة: أنا حرة.

كما نشرت نورا عبر انستجرام صورة لكيم كاردشيان ترتدي أحد أنواع البوركيني.

وعلقت عليها قائلة: دول كمان بيئة؟ ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر.

أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك.

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