شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. عروسان يقضيان ليلة زفافهما في السجن بسبب "رقصة خطيرة"... فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وتبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي. Advertisements وإثر ذلك تم تغريم العريس 20 ألف روبل (280 دولار تقريبا) كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى في غرف سجن مختلفة. واتهم المخالفون بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.

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