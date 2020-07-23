الهيئة الوطنية للصحافة المصرية تكرم معمر الارياني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 كرمت الهيئة الوطنية للصحافة المصرية وزير الاعلام معمر الارياني بدرع الهيئة .

وسلم صلاح الشوربجي رئيس الهيئة درع التكريم لوزير الاعلام اثناء زيارة الأخير الى مقر الهيئة بالعاصمة المصرية القاهرة. Advertisements وتقدمت الهيئة بدرع تقدير لوزير الإعلام اليمني، متمنية استمرار العلاقات الوثيقة والمتينة بين البلدين الشقيقين، الممتدة على مدار عقود طويلة. وعبر وزير الاعلام معمر الارياني عن اعتزازه وتقديره بهذا التكريم، مشيدا بعراقة التجربة الصحفية المصرية التي تمتد لقرون. وأكد الوزير الارياني على ضرورة التشبيك والتواصل بين المؤسسات الصحفية اليمنية والمصرية وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار لما من شأنه تعزيز أفق الشراكة والتعاون والعمل المشترك. وأشاد الوزير بحجم الإنجاز الذي حققته الهيئة الوطنية للصحافة المصرية، لافتا الى تطلع اليمن للاستفادة من هذه التجربة الثرية والناجحة.

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