معين عبدالملك والوفد المرافق له يختتم زيارة رسمية إلى القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، زيارة عمل رسمية الى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، تلبية لدعوة نظيره الدكتور مصطفى مدبولي.



ووصف رئيس الوزراء زيارته لجمهورية مصر العربية بالناجحة والهامة لتدعيم العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط شعبي البلدين.. مشيرا الى خصوصية العلاقات التاريخية الحميمة التي تربط الشعبين اليمني والمصري، والمستندة الى إرث تاريخي عريق ومتميز، وحرص مشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها والتنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين في مختلف المواضيع والملفات على جميع الأصعدة.

واجرى رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات موسعة مع نظيره المصري، ولقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد المرافق ونظرائهم تناولت المجالات الصحية وأوضاع المقيمين اليمنيين في مصر، والجوانب التعليمية والاعمار والاطلاع على التجربة المصرية في مجال المشاريع القومية بالبنى التحتية وابرزها العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة الى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والموقف المصري الداعم لليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية واستمرار مساندتها لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

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كما سلم الدكتور معين عبدالملك، رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تقدير الدور المصري الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية.

وتناولت مباحثات رئيس الوزراء القضايا التي تهم البلدين وتنسيق المواقف إزاءها، والتطورات والمستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، بما فيها الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة، إضافة الى اللقاء الذي عقد مع امين عام جامعة الدول العربية لمناقشة سبل تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

وأكد رئيس الوزراء ان هذه الزيارة التي قام بها لجمهورية مصر العربية كبيرة بنتائجها وستنعكس في الفترة القريبة القادمة في فتح آفاق رحبة من مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بما في ذلك تقديم المزيد من التسهيلات للجالية اليمنية في مصر.. منوها بما لمسه خلال الزيارة من حرص اخوي على تمتين عرى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والعمل المتبادل على تنمية المصالح المشتركة فضلا عن التأكيد المصري وموقفها الثابت في مساندة اليمن وشرعيتها حتى استعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قد غادر مطار القاهرة الدولي، حيث جرت له والوفد المرافق مراسم التوديع المعتادة، وكان في مقدمة مودعيه وزير الدولة للإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة، أسامة هيكل، وعدد من المسئولين المصريين، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وعدد من أعضاء سفارة بلادنا بالقاهرة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء كل من الخارجية، محمد الحضرمي، والاعلام معمر الارياني، وشؤون المغتربين الدكتور علوي بافقيه، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ورئيس جهاز الامن القومي اللواء احمد المصعبي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.