شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على افتتاح وتمويل كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بالمجمع الأكاديمي بالقَطِنْ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، على إتفاق إفتتاح وتمويل كلية الحقوق والعلوم الإنسانية في مديرية القَطِنْ ،بين قيادة السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت ممثلة بوكيل المحافظة عصام الكثيري ورئاسة جامعة سيئون ممثلة بالدكتور محمد عاشور الكثيري وذلك استمرارا لدعم مسيرة الجامعة للتوسع في افتتاح كليات جديدة في مختلف مناطق وادي حضرموت.

Advertisements وعقب التوقيع على الاتفاقية إعتبر وكيل محافظة حضرموت لشئون لوادي والصحراء عصام الكثيري أن افتتاح كلية الحقوق والعلوم الإنسانية إضافة نوعية في قوام كليات جامعة سيئون. فيما أعرب رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري عن سعادته لبدء العمل الفعلي لكلية جديدة في تخصص علمي جديد..مثمنا دعم السلطة المحلية اللامحدود في إنشاء كليات الجامعة إدراكا منها بأهمية ذلك في إحداث النهوض المأمول في كافة المجالات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوقيع على افتتاح وتمويل كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بالمجمع الأكاديمي بالقَطِنْ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.