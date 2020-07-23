أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 23 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

الأرصاد يحذر من تدفق مفاجئ للسيول في المرتفعات الجبلية https://www.elyamnelaraby.com/491747/ الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في الساحل الغربي لليوم العاشر على التوالي https://www.elyamnelaraby.com/491748/ مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/491752/ مقتل وإصابة عدد من مسلحي لمليشيا بكمين للجيش في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/491755/ Advertisements "المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/491759/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/491764/ خزان صافر يدخل دائرة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي تجاه المجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/491768/ قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/491778/ شاهد.. أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والسفلتة ضمن "مشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا https://www.elyamnelaraby.com/491779/ قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة https://www.elyamnelaraby.com/491782/

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