قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الخميس، 23/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف

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