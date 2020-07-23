شاهد.. أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والسفلتة ضمن "مشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تتواصل بالشارع العام الرئيس لأحياء المتضررين والمساكن بفوة مديرية المكلا أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والسفلتة ضمن "مشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا من منطقة إمبيخة حتى جامع بر الوالدين بفوة) بطول 4 كليومترات و400 متر بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops).

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التنمية الممولة من البنك الدولي المتعمدة لمدينة المكلا للعام 2019م. Advertisements وشدّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية التقيد بالمواصفات الفنية وضرورة عمل تصريف لمياه الامطار بما يسهم في الحفاظ على الطريق.

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