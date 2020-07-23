شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وعاجل لجميع المواطنين صادر عن وزارة الداخلية في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين من العبور في مجاري السيول والمصابات المائية أو التواجد بالقرب منها في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأشارت المصلحة في بيان مقتضب صادر عنها، إلى أن ذلك نظراً لغزارة الأمطار وإحتمالية تدفق السيول الجارفة لما تشكله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق اليوم استمرار حالة عدم الاستقرار المسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد وهطول أمطار رعدية وتدفق للسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة على معظم أجواء البلاد.

وذكر بأن السيول ستتدفق في الشعاب والوديان وخاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما دعا مصدر في الأرصاد الجوية السلطات المحلية والمواطنين في تعز لحج الحديدة حجة صعدة غرب الجوف وغرب مأرب المحويت ريمة عمران صنعاء ذمار إب والبيضاء والضالع وأبين إلى إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لموجة الأمطار الغزيرة جدا خلال الساعات القادمة.

وتشهد عدة محافظات يمنية، أمطار غزيرة أعقبها سيول جارفة تسبب بأضرار مادية كبيرة، مع توقعات باستمرارها لأيام.