شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..السلطات السعودية تعتقل الشيخ الزنداني... ومصادر تكشف السبب وراء الاعتقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حساب معتقلي الرأي بالسعودية ان السلطات السعودية اعتقلت رئيس جامعة الايمان عبدالمجيد الزنداني في الرياض . ‏وقال الحساب عبر تويتر في تغريدة:تأكد لنا استدعاء الشيخ ‎عبدالمجيد_الزنداني للتحقيق بادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق، ومنعه من الاتصالات والزيارات.

واشار الحساب الى ان الزنداني هو باحث ومفكر و مؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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