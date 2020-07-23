شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : اعلان هام من شركة النفط في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت شرطة النفط قائمة باسعار النفط والديزل كما يلي شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ورد للتو : رويترز تفاجئ الجميع هذا ما أخبرنا به مصدر "سري للغاية" عن الحالة الصحية لـ "الملك سلمان" من داخل المستشفى تحذير هام لجميع المواطنين بخصوص ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء.! شاهد.. لهذا السبب الصادم.. في ليلة زفافها عروس تطرد صديقتها المقربة من حفل زفافها Advertisements تعرف عليها.. هذه هي افضل طريقة للرجال والنساء لخسارة الوزن في أسبوع ! تناول كوب واحد من هذا السائل خلال يومين فقط ينظف الكبد ويخلصه من جميع السموم.. تعرف عله تحذير خطير.. دراسة علمية تكشف مرض السكري يتحول الى النوع الاول (تفاصيل) تحذير هام.. اذا كان هذا التطبيق موجود على هاتفك احذفه فوراً لانه خطير على #"أندرويد" ويستهدف المستخدمين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : اعلان هام من شركة النفط في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.