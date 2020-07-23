شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الجوازات السعودية عقوبة السجن وغرامة 50الف سعودي لمن يفعل هذه الأعمال ايام الحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements rlm;

اعلنت الجوازات السعوديةعن عقوبة ‏السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير بالمخالف عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج.

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