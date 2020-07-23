شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يعلن.. امر الحجرية محسوم والحرب ستدك الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الباحث السياسي اليمني خالد سلمان بان قرار الحرب في الحجرية قد اتخذ وكتب بن سلمان على صفحته بفيسبوك ” بيان اللواء ٣٥مدرع اليوم الثلاثاء ،حول انتشار ميلشيات مسلحة ومحاصرتها لمسرح عملياته، ومحاولة إغتيال قياداته ،تذكر باجواء ما قبل حرب ٩٤ بايام، من حصار القبائل للأولوية الجنوبية للشريك، في ضواحي صنعاء وذمار ” . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

واضاف “ثقوا من الآن القرار أُتخذ ،والنتيجة واحدة إنها الحرب الكريهة قادمة، ما لم يُنزع الفتيل من اعلى مستوى “.

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