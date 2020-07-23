شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي جديد سيتم تنفيذه قريبا سيكون كارثي على المغتربين الذين يعملون في هذه المهنة... التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع "تويتر" أن يوم الأربعاء الماضي هو موعد تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪. وكان مجلس الشورى قد صوّت في وقت سابق على مقترح لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، ويُدار غالبًا من وافدين من جنسيات عربية معروفة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتضمن المقترح اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين، وفتح فرص عمل جديدة، خاصة أن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق، ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم؛ لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية، وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.

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