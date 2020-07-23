شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توقيع اتفاق تاريخي بين القبائل والحوثيين لوقف جبهات القتال في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية الأربعاء عن اتفاق سلم مرتقب بين القبائل و جماعة الحوثي لوقف الاقتتال في جبهات ماهلية والعبدية بمحافظة مأرب شرقي اليمن .

وقالت المصادر إن خطوات جادة تجري الآن بين قوات الحوثي وقبائل ماهلية والعبدية للوصول إلى اتفاق سلم يوقف القتال في المديريتين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

توقيع اتفاق تاريخي بين القبائل والحوثيين فيما لم تفصح المصادر عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق مكتفية بالقول أن خطوات جادة تجري الآن لتوقيع اتفاق سلم بين الحوثيين والقبائل غرب مدينة مأرب .

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