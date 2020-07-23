شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي بارز يطالب الرئيس "هادي" بالعودة لليمن أو الإقامة في إحدى هاتين الدولتين كخيار بديل للرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب خبير سياسي يمني بارز الرئيس ” هادي ” بالعودة الى اليمن أو مغادرة السعودية للاقامة في اي دولة أخرى للتحرر من الضغوط التي تمارس عليه وحولت الرئاسة الى مجرد أداة لتمرير القرارات من دول التحالف وبخاصة السعودية والإمارات .

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واعتبر الدكتور ” فضل عبد الكريم العبسي ” الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي في تصريح خاص لـ” اليمني اليوم ” أن بقاء الرئيس ” هادي ” في الرياض سيعني استمرار حالة الضعف ومصادرة الحق الدستوري في اتخاذ القرارات بعيدا عن اي ضغوط خارجية .

خبير سياسي بارز يطالب الرئيس “هادي”



واشار الدكتور العبسي الى أن الرئيس ” هادي ” يستطيع العودة لليمن أو الاقامة في دول مجاورة مثل سلطنة عمان أو مصر اذا ما تعذرت العودة السريعة لليمن بسبب اعتبارات أمنية منوها الى أن الشرعية فقدت الكثير من حضورها وحتي الاحترام الشعبي لها بسبب حالة الضعف وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات وهو سهل على دويلة كالإمارات ان تتطاول وتنتهك السيادة اليمنية .