شكرا لقرائتكم خبر عن هام... رجل الاعمال اليمني المشهور اصبح حرا طليقا بعد سنوات من الاعتقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الامارات: انباء عن اطلاق سراح رجل أعمال يمني و نجله، بعد نحو “4” سنوات من اعتقالهما.

و قالت مصادر صحفية ان رجل الأعمال عوض عبد الحبيب اليافعي و نجله غسان، وصلا إلى مطار الريان بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت، قادمين من دولة الامارات.

و أكدت المصادر أن عبد الحبيب و نجله سيعودان إلى محافظة عدن، خلال الأيام القادمة.

و أعتقل عبد الحبيب و نجله من قبل قوة تابعة للتحالف من منزلهما في محافظة عدن في ابريل/نيسان 2016، ليتم نقلهما بعد ذلك إلى العاصمة الاماراتية أبو ظبي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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