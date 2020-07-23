شكرا لقرائتكم خبر عن من هي مذيعة ‘‘الجزيرة’’ التي خطفت قلب الرئيس السوري "بشار الأسد" وعاشت معه في قصره وتغلبت على زوجته (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت الإعلامية في قناة الجزيرة سابقاً، لونا الشبل ابنة مدينة السويداء، ومواليد العام 1975 (36 سنة عام 2011) قفزة نوعية غيرت مجرى حياتها كاملاً, إذ انتقلت من استديوهات القناة القطرية، إلى مبنى القصر الرئاسي في سوريا، بعد ساعات من ظهورها على قناة سما مع الإعلامي نزار الفرا. فجأة, وعقب حديثها عن فبركات قناة الجزيرة وسياستها الموجهة ضد بلدها, أصبحت الإعلامية الشابة مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، والتي من المفترض أن تنسق الظهور الإعلامي لرأس السلطة في البلاد، وتقدّم له التقارير الإعلامية وحديث الصحافة وملخص وسائل الإعلام، إلا أن دورها لم يكن كذلك فحسب بل تعدّته لتكون جزءاً من «القرار السيادي» في سوريا!. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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