- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ياسمين صبري" بصورة من داخل المنزل.. والجمهور: يا بخت أبوهشيمة! والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 10:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر انستجرام عدة صور ظهر فيها تحضيرها للحلويات المنزلية في قوالب مستطيلة الشكل.
75999284
وشاركت صبري الجمهور لحظات اخراج التورتة أو قوالب الحلوى من الفرن بشكل شهي وأثنى الجمهور على صبري واهتمامها بالمطبخ رغم ثراء زوجها الفاحش واستطاعتها استقدام عاملات للطبخ وصنع ما تشتهيه من حلويات أو شرائهم بأبسط الأحوال.
وانهالت التعليقات على الصور التي شاركتها صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم: "يابخت أبوهشيمة بيك".
وأكد الجمهور ان صبري قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي ست بيت وربة منزل بارعة في مجالات الطبخ والتنظيف.
والجدير بالذكر ان صبري كانت قد نفت من مصدر مقرب منها شائعات حملها وشائعات انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة الأخيرة كما نفت طلبها لمبلغ مالي قارب 4 مليون جنيه للظهور في برنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب لكشف انفصالها الأخير وطلاقها.75999284
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "ياسمين صبري" بصورة من داخل المنزل.. والجمهور: يا بخت أبوهشيمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.