شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تخطف مذيعة فائقة الجمال من العربية ... شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 10:50 صباحاً - استطاعت قناة الجزيرة خطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية حيث وصف متابعيها بأنها جمالها فاق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة. 74926667 وفاجأت القناة قناة مشاهديها بظهور لافت للمذيعة فائقة الجمال المتميزة بجمالها الافت والظهور القوي على الشاشة Advertisements وكلفت القناة الإعلامية الجديدة حنان المعين بتقديم برنامج الجزيرة هذا الصباح والذي يبدأ من الثامنة صباحًا بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة ولغاية الساعة الـ11، مقدما وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة. 74926667 74926667

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