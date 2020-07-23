شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة .. لن تصدق من تكون ؟ والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 10:50 صباحاً - نشرت الفنانة منة عرفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن وفاة جدتها.

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وقالت منة عرفة : "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها".

ودخلت منة عرفة ، فى حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع اليوتيوبر على غزلان حيث خرج البعض يردد أنهما مرتبطين بينما أكدت منة عرفة عدم ارتباطها.

يذكر أن منة عرفة اشتهرت منذ طفولتها بعدد من الافلام التى قدمت خلالها أدوار الطفلة الشقية ومنها البريئة أيضا.

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