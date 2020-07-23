شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة .. لن تصدق من تكون ؟ والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 10:50 صباحاً - نشرت الفنانة منة عرفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن وفاة جدتها.
88318218
وقالت منة عرفة : "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها".
ودخلت منة عرفة ، فى حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع اليوتيوبر على غزلان حيث خرج البعض يردد أنهما مرتبطين بينما أكدت منة عرفة عدم ارتباطها.
يذكر أن منة عرفة اشتهرت منذ طفولتها بعدد من الافلام التى قدمت خلالها أدوار الطفلة الشقية ومنها البريئة أيضا.88318218
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة .. لن تصدق من تكون ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.