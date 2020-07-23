عدن: وقفة احتجاجية تندد بتردي الخدمات وتحمل الانتقالي المسؤولية

نفذ المئات من أبناء محافظة عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح وضع الخدمات المتردية في المدينة منذ عدة أشهر.

ورفع المحتجون الذين احتشدوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، لافتات تحمل التحالف بقيادة السعودية، والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة إزاء انهيار المنظومة الكهربائية في المدينة، وهتف المحتجون ضد تجاهل التحالف المستمر لأزمة الخدمات في المدينة.

وأتهم المحتجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالوقوف خلف عمليات فساد وتلاعب بالوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مدينة عدن.

كما اتهموا الانتقالي بالفشل في إدارة ملف الخدمات في المدينة على الرغم من أحاديث مررها مسؤولوه في وقت سابق وتضمنت وعودا بتحسين الخدمات بعد السيطرة على موارد المنشآت الحيوية في المدينة.

وطالب المحتجون من قيادة المجلس الانتقالي التوضيح بشأن الأموال التي سيطر عليها المجلس بعيد إعلان الإدارة الذاتية أواخر إبريل الماضي والتي قالوا إن بعضها ستخصص للعمل على تحسين عمل التيار الكهربائي.

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وهدد المشاركون في الفعالية الاحتجاجية بمواصلة التصعيد حتى تحقيق تحسن في ملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء.

ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إلى تحييد محافظة عدن وأهلها عن الصراع السياسي الدائر في البلاد، والذي أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات فيها لتصل إلى مرحلة لم تشهدها من قبل.

ومنذ أيام تشهد العاصمة المؤقتة للبلاد "عدن" احتجاجات على تردي الخدمات خاصة في قطاعي الكهرباء والماء منذ سيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً على المدينة..

والثلاثاء، دعا مجلس الحراك الثوري، أبناء عدن قاطبة إلى انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء من أجل عودة الخدمات المنعدمة".

