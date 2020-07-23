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مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

قتل قيادي ميداني حوثي وعدد من مرافقيه ، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

 

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وأكد مصدر عسكري ميداني، أن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية خاضت مساء أمس، مواجهات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ضد عناصر متسللة من مليشيا الحوثي الإرهابية نحو مواقعهم في قطاع حبيل يحيى، شرقي مديرية الحُشا، بمحافظة الضالع.

 

وأسفرت المواجهات عن مصرع القيادي الحوثي الميداني المدعو "محمد اسماعيل النجم"، وعدد من مرافقيه وأفراد مجموعته، وجرح آخرين.

 

وتم التعامل مع عناصر المليشيا المتسللة نحو مواقع الحَرَّة وقليعة، في قطاع حبيل يحيى، بكمين محكم نصبته المشتركة وسط "شعب الأبيض"، أثناء محاولة القيادي الصريع التسلل برفقة 20 عنصراً حوثياً

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