الأرصاد يحذر من تدفق مفاجئ للسيول في المرتفعات الجبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن، أمس الأربعاء، من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار على الشعاب والوديان وخاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



المركز توقع في نشرته الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار المسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد وهطول أمطار رعدية وتدفق للسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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ولفت المركز، إلى هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة على معظم أجواء البلاد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وشهدت المحافظات اليمنية، خلال اليومين الماضيين، أمطاراً غزيرة سالت على إثرها السيول والشعاب، وأدى تدفق السيول إلى تضرر عدد كبير من المزارع والممتلكات الخاصة والعامة، كما تسبب في انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات على بعض المحافظات